Инспекция здоровья запретила купание на Луцавсале

После анализа качества воды на Луцавсале, который на прошлой неделе заказала Рижская дума, Инспекция здоровья запретила плавать в месте для купания “Луцавсала” – результаты микробиологических анализов воды превышают допустимую норму и не соответствуют требованиям качества.

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В других местах для купания Даугавы — в Луцавсальском заливе, в Румбуле и Кипсале, а также на пляже в Вецаки плавать снова разрешено — вода соответствует требованиям, а результаты лабораторных анализов не свидетельствуют о микробиологическом загрязнении.

Уже сообщалось, что во время активного плавательного сезона с 15 мая по 15 сентября Инспекция здоровья проводит усиленную проверку качества воды во всех 58 официальных плавательных местах Латвии.

