Инспекция здравоохранения получила уже 17 жалоб на работу "скорой"

В этом году Инспекция здравоохранения получила 17 жалоб от жителей на работу Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако латвийцы жаловались и на других представителей отрасли медицины, сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В связи с пандемией Covid-19 был нанесен серьезный ущерб системе здравоохранения и медики были вынуждены сократить доступность услуг. Некоторые жители задались вопросом о том, не переступили ли врачи границы дозволенного. Бурную реакцию общества вызвал недавний случай с тренером Ингусом Эйдуксом, семья которого сомневается в том, что медицинская помощь ему была оказана вовремя.

Представитель Инспекции здравоохранения Элина Эрмансоне пояснила журналистам, что в целом было получено 17 жалоб на работу "скорой" — они все находятся на разных стадиях рассмотрения.

"Большинство из них связаны с проблемами в коммуникации. По мнению пациентов и родственников, недостаточно оценено состояние здоровья и госпитализация не проведена своевременно. Приходилось и повторно вызывать неотложную помощь", — заявила Эрмансоне.

Однако, по ее словам, жалобы поступают не только на работу медиков NMPD. Приходят жалобы и на других работников системы здравоохранения. Как рассказала Латвийскому радио представитель службы Илзе Букша, NMPD всегда руководствуется инструкциями и они принимаются во внимание при принятии решения об оказании помощи или госпитализации. Менее приоритетные вызовы получают консультацию по телефону, однако в неотложных ситуациях служба не отказывает в помощи.

Букша также указала, что до пандемии латвийская "неотложка" выезжала на вызовы, на которые в других странах Европы бригады медиков не отправляют. Однако сейчас Латвия не может себе этого позволить.

В Инспекции здравоохранения подчеркнули, что у жителей есть право информировать учреждение, если появились подозрения о нарушениях медиков. Например, если пациенту отказали в получении медуслуги, он должен обратиться в инспекцию.

Эрмансоне также указала, что часто жалобы не имеют оснований, поскольку медики делали все возможное. Также жители часто вызывают неотложную помощь слишком поздно — в конкретных случаях оказывается, что тяжелые последствия были неизбежны.