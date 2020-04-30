Инспекция здравоохранения предупреждает о ненадежном средстве дезинфекции

Инспекция здравоохранения констатировала, что средство для дезинфекции под торговым названием „Dezinfekcijas līdzeklis rokām (gatavs lietošanai)” (“Средство для дезинфекции рук (готово к употреблению)”) содержит недостаточное количество спирта, чтобы быть эффективным.

Средство производит SIA „AUTOHIM”, это прозрачная жидкость, разлитая по белым пятилитровым канистрам. Партия, произведенная в марте 2020 года, содержит слишком низкую концентрацию спирта, которой недостаточно для дезинфекции, указали в инспекции.

Помимо прочего, средство выпущено на рынок без инвентаризационного номера. Он обязателен и свидетельствует о том, что средство официально разрешено для распространения в Латвии.

Инспекция призывает потребителей вернуть канистры средства производителю или продавцу.