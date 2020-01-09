Институт Латвии, отвечающий за имидж Латвии за рубежом, пока не станет общественным учреждением

Отложено запланированное преобразование Института Латвии (ИЛ) в общественное учреждение, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Института Латвии Вита Тимермане-Моора. Институт Латвии отвечает за имидж Латвии за рубежом.

"На данный момент похоже, что эта идея будет заменена. Мы ищем лучшие решения, но пока ИЛ остается в своем нынешнем статусе учреждения прямого государственного управления, которое находится в ведении министра иностранных дел. Задания, доверенные ИЛ, можно выполнять и в этом статусе", - сказала Тимермане-Моора.

Она пояснила, что в настоящее время учреждение остается в своем нынешнем статусе, потому что не хватает ресурсов для изменения статуса и выполнения повседневной работы. Также Тимермане-Моора заявила, что с тех пор, когда прозвучала идея о присоединении ИЛ к Латвийскому агентству инвестиций и развития (ЛАИР), многое изменилось. "У ЛАИР новое руководство, и я не слышала о том, что обсуждение этой идеи продолжается. Сейчас об этом речи не идет", - сказала руководитель ИЛ.

В прошлом году ИЛ запросил выделить 69 000 евро в бюджете 2020 года, и, по словам главы учреждения, финансирование через Министерство иностранных дел было получено. При этом Тимермане-Моора подчеркнула, что это финансирование нельзя считать принадлежащим ИЛ - оно будет направлено на продвижение образа Латвии в мире. Она добавила, что основной годовой бюджет самого учреждения составляет 93 000 евро.

По словам руководителя ИЛ, бюджет учреждения не менялся около десяти лет. "Мы хотим развивать портал "Latvija.eu". ИЛ представляет Латвию также в Объединении институтов культуры стран Европейского союза, которое является главным партнером Службы внешних действий ЕС. Это потребности, для которых не хватало финансирования. Теперь оно есть, и мы работаем с ним очень вдумчиво", - сказала Тимермане-Моора.

Она выделила два основных направления работы ИЛ в 2020 году - виртуальная среда и реальная среда. Она рассказала, что "eng.lsm.lv " станет официальной лентой латвийских новостей на английском языке. Кроме того, будут проведены различные мероприятия, например, празднование 30-й годовщины провозглашения декларации независимости Латвии, которое состоится 4 мая.

Тем не менее самой важной задачей Тимермане-Моора назвала координацию работы учреждений в вопросе имиджа государства.

Как сообщалось, в апреле прошлого года комитет Кабинета министров рассмотрел вопрос об изменении статуса Института Латвии, но не принял решения по этому вопросу, поскольку министры пришли к мнению, что сначала нужно договориться о том, как создать единый имидж государства.