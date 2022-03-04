Инструкция: что делать, если произошла утечка радиации или опасных химических веществ

У Государственной пожарно-спасательной службы есть инструкция, как действовать, если произошла утечка радиации или опасных химических веществ. При необходимости это поможет позаботиться о своей безопасности и безопасности близких.

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Если произошла утечка опасных химических веществ, и вы находитесь на улице:

Находясь в эпицентре событий или поблизости, нужно встать перпендикулярно движению ветра (на 90° – так, чтобы ветер дул сбоку) и отойти как минимум на 800 метров от опасной зоны. Также сообщить остальным о произошедшем; Не прикасаться к жидким или твердым химическим веществам, не заходить в облако дыма или туман. Покидая загрязненную территорию, нужно прикрыть рот тканью или одеждой; Если опасные вещества повлияли на самочувствие, нужно обратиться за помощью к медицинским работникам; Возвращаться в помещение, где произошла утечка, можно только после разрешения работников оперативных служб. В помещении открыть окна, чтобы проветрить.

Если произошла утечка опасных химических веществ или радиации, и вы находитесь в здании:

Нужно закрыть входные двери, двери внутри, окна и все возможные проемы, чтобы воздух с улицы не попал внутрь; Выключить или отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть липкой лентой, фольгой или пленкой отверстия вытяжных механизмов на кухне, в ванной и в других помещениях; Щели под дверьми закрыть влажными полотенцами или пластиковой пленкой и липкой лентой; По возможности отправиться в помещение, которое находится под землей и у которого меньше всего отверстий, ведущих на улицу; Если газы или пары попали в здание, нужно делать неглубокие вдохи через полотенце или другую ткань.

Если произошла радиационная авария, и вы находитесь на улице, нужно отправиться в ближайшее помещение.

Если произошла радиационная авария, и вы уже находитесь в помещении:

Нужно оставаться в помещении, закрыть входные и внутренние двери, окна и все возможные отверстия, ведущие на улицу; Выключить или отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть липкой лентой, фольгой или пленкой отверстия вытяжных механизмов на кухне, в ванной и в других помещениях; Если вы были на улице, когда произошла утечка, нужно снять одежду и сложить ее в полиэтиленовый пакет, закрыть его. Тщательно помыться в душе с большим количеством теплой воды, мылом и мягкой мочалкой. Стараться не повредить кожу. Особо хорошо промыть волосы. Прополоскать рот чистой водой. Все это повторить три раза, избегая попадания пены от средств для мытья в глаза и рот; Нужно подготовить запасы питьевой воды в закрытой посуде; А также собрать средства для защиты дыхательных путей — маски, вату или марлю, вымоченную в некрепком растворе лимонной кислоты, респираторы, противогазы; также одежду из плотной ткани, накидки, перчатки и сапоги.

В сельской местности нужно отвести домашний скот в помещения, герметизировать источники воды и корм для животных.

Те, кто в момент утечки едет в машине, должны остановиться и искать укрытие в помещении.

В ситуации, когда нужно остаться в машине, закрыть все окна и выключить вентиляцию, кондиционер и обогреватель.

Центр радиационной безопасности Государственной службы по охране окружающей среды Латвии круглосуточно готов оперативно сообщать о радиационных авариях внутри страны и на международном уровне. Центр контролирует перемещение радиоактивных грузов внутри страны и на внешних границах и ведет систему радиационного контроля.