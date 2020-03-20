Интернет-операторы успокаивают: хоть трафик и вырос на 20%, мощностей хватит на всех

С введением режима чрезвычайной ситуации интернет-трафик существенно увеличился, сообщает LETA со ссылкой на операторов.

В Tele2 рассказали, что количество звонков увеличилось на 40%, а объем передачи данных — на 20%.

"Сейчас сеть Tele2 функционирует хорошо, у нее есть резерв, она построена продуманно, так, чтобы выдерживать довольно большую нагрузку", — рассказал руководитель пресс-службы Tele2 в Латвии Оскар Фирманис.

Представитель Tet Ласма Трофимова рассказала, что обычно пик нагрузки — вечер рабочего дня и выходные. Сейчас же объем передачи данных в рабочие дни вырос примерно вдвое, впрочем, не достигая вечернего пика. Вечером нагрузка больше примерно на 10%.

По ее словам, Tet рассчитан на двойную нагрузку — это сделано для того, чтобы в случае, когда порвется один кабель, нагрузку принял другой. Поэтому скорости и мощности интернета должно хватить всем клиентам.