Интерпол: Значительная часть оружия, которое Запад поставляет в Украину, может оказаться в руках преступников в Европе

Значительная часть оружия, поставляемого в Украину, может в конечном итоге оказаться в руках преступников - как в Европе, так и за ее пределами. Об этом заявил глава Интерпола Юрген Шток, призвав страны, которые отправляют в Украину вооружения, начать вести базы данных и отслеживать судьбу предоставленного оружия.

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"Высокая доступность оружия в ходе текущего конфликта приведет к распространению незаконного оружия на постконфликтном этапе", — опасается генеральный секретарь организации.

По его словам, нынешняя ситуация укрепит позиции организованных преступных групп, которые становятся все более глобальными, и позволит им использовать хаос, возникший в результате российских бомбардировок за последние три месяца, в своих целях.

"Это произойдет, я не сомневаюсь… Преступники уже занимаются этим, пока мы с вами разговариваем", — сказал Шток.

Западные союзники Киева отправили в Украину тонны военной техники и обещают дальнейшую поддержку.

"Даже тяжелое оружие, которое используется военными, будет доступно на криминальном рынке", — заявил Шток, призвав все страны начать обмениваться информацией об оружии, потому что ни один регион или страна не могут заниматься таким мониторингом в одиночку.