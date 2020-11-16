И.о. исполнительного директора Риги Залпетере оставила свой пост

И.о. исполнительного директора Риги Ивета Залпетере оставила должность, и со вторника, 17 ноября, обязанности исполнительного директора столицы будет выполнять являвшаяся руководителем центра приема посетителей Рижской думы Элина Траутмане, сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Рижской думы.

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Бывшая и.о. исполнительного директора Риги и заместитель исполнительного директора Залпетере решила уйти в отставку по личным причинам и договорилась о прекращении трудовых отношений с Рижской думой со вторника, 17 ноября. Это было сделано по обоюдному согласию.

Анализируя проделанную работу, Залпетере отметила, что в течение семи месяцев был принят новый порядок управления капитальными обществами Рижского самоуправления и внедрены принципы управления ОЭСР. В ряде столичных капитальных обществ было сокращено количество членов правления, проводится профессиональный и честный процесс отбора членов правления и совета, подчеркнула она.

Рижская дума сейчас ищет следующего исполнительного директора Риги в рамках открытого конкурса, объявленного на прошлой неделе.

Как сообщалось, Залпетере стала и.о. исполнительного директора Риги после отстранения Юриса Радзевича.

Уже в конце августа Залпетере объявила, что не планирует участвовать в конкурсе на должность исполнительного директора. Однако ранее она выражала готовность выполнять обязанности исполнительного директора до тех пор, пока Рижская дума не утвердит нового исполнительного директора.