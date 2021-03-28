Ирбенский телескоп придется закрыть, если на него не найдут денег

Если не будет найдено госфинансирование на содержание и техобслуживание Ирбенского телескопа, его придется закрыть и прекратить там работу в самое ближайшее время, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

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В восстановление и развитие Ирбенского телескопа в последнее десятилетие вложено около 20 млн евро, и теперь требуется 300 тысяч, чтобы он мог продолжать работать. Вентспилсская высшая школа, при которой действует телескоп, обратилась в Министерство образования за помощью, но пока неясно, где взять деньги.

Ректор Вентспилсской высшей школы Карлис Креслиньш говорит, что даже после ухода советских войск телескоп удалось сохранить от разрушения. Хотя военные, уходя, навредили как могли: например, в кабели были вбиты гвозди. Но латвийские ученые за четыре года, не имея на руках нужных схем, разобрались и перезапустили радиотелескоп RT-32. Второй, RT-16, восстановлению не подлежал — но его была возможность построить заново, что и сделала немецкая фирма благодаря проекту еврофондов.

Но сейчас денег на содержание инфраструктуры телескопа не дают уже третий год. Многое в техническом обслуживании телескопа отложено на год, выполняется лишь минимум необходимого.