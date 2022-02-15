Исход "телефонного дела". Партия "Республика" выразила недоверие сопредседателю Вячеславу Домбровскому

Правление партии "Республика" вечером в понедельник выразило недоверие своему сопредседателю Вячеславу Домбровскому и приняло решение организовать собрание членов партии 5 марта этого года с целью изменить устав партии. Об этом LETA сообщил член правления "Республики", депутат Сейма Эрик Пуценс, избранный в парламент от развалившейся партии KPV.LV.

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"Попытка рейдеризма" или борьба за власть?

Поводом для выражения недоверия Домбровскому стало то, что он якобы мешал вступлению в партию 300 человек, из которых примерно 250 представляли республиканский фланг.

Как сообщил Пуценс, в заседании правления "Республики" в понедельник участвовали 4 из 6 членов (то есть, кворум был соблюден) — братья Сандис и Каспарс Гиргенсы (оба — выходцы из KPV.LV), член правления Даугавпилсского завода приводных цепей Евгений Коршенков и сам Пуценс. Квартет отменил решение о созыве инициированного депутатами Сейма Вячеславом Домбровским и Эвией Папуле (оба были избраны в парламент от "Согласия", но позже покинули ряды партии) собрания членов "Республики". Предполагалось, что это собрание состоится 26 февраля и на нем будет принято решение об избрании Домбровского единственным председателем правления партии.

Решение о созыве этого собрания было отменено правлением, поскольку треть учредителей партии отозвали свои подписи.

Также правление решило провести собрание в марте и принять в партию часть из непринятых членов — более 120 человек. В марте "Республика" намерена переизбрать должностных лиц партии и провести дискуссии о направлениях развития. Состоится и дискуссия о внесении изменений в устав — о том, что у партии должен быть один председатель.

По словам второго сопредседателя "Республики" Сандиса Гиргенса, "Домбровский публично ввел в заблуждение членов партии и общественность, заявив, что правление неспособно действовать". Гиргенс считает, что "то время, когда партийная система и страна в целом переживают конституционный кризис, Домбровский делает все возможное, чтобы законно не принять около 300 членов".

"Нам удалось собрать более 560 членов к концу сентября на этапе основания партии, но оказалось, что в реестре зарегистрированы только учредители партии", — утверждает Сандис Гиренс.

Гиргенс полагает, что в "Республике" была осуществлена "попытка рейдеризма", что стало возможно только потому, что реестр членов партии вел человек, связанный с Домбровским. В свою очередь, Пуценс считает, что Домбровский "громкими заявлениями скрывает попытку недемократическим путем захватить власть в партии и отомстить Сандису Гиргенсу".

"Телефонное дело": партия не выдержала двоих

Публичным поводом для конфликта Вячеслава Домбровского и Сандиса Гиргенса стало так называемое "телефонное дело". В январе программа Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что после исключения из коалиции KPV.LV Сандис Гиргенс, уходя с поста министра экономики в правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") прихватил с собой служебный телефон. Сам Гиргенс назвал уголовный процесс сфабрикованным, что таким образом ему мстят за нарушение традиции недобросовестных закупок.

В свою очередь, Вячеслав Домбровский заявил LETA, что Гиргенс, чтобы не бросать тень на партию, должен приостановить свои полномочия сопредседателя "Республики". На защиту Гиргенса встали депутаты Сейма — его брат Каспар и Эрик Пуценс.

Именно этот конфликт и привел к тому, что Домбровский иницировал собрание членов партии 26 февраля с целью переизбрать руководство "Республики". Политик пояснил, что собрание созывается потому, что правление партии фактически недееспособно. На собрании предусматривалось внести поправки в партийный устав, чтобы оставить одного председателя вместо двух сопредседателей, которыми на момент конфликта и были Домбровский и Сандис Гиргенс.