Исключенные из "Согласия" депутаты РД вошли в состав "партии Мирского"

Представители так называемой "Фракции независимых депутатов", которая состоит из четверых исключенных из "Согласия" политиков Рижской думы (Валерий Петров, Алексей Росликов, Виталий Дубов, Вадим Баранник), объявила о присоединении к партии экс-евродепутата Александра Мирского "Альтернатива". Как сообщает LETA, в итоге эта политическая организация планирует стартовать на внеочередных выборах в Рижскую думу.

Отмечается, что вышеупомянутая четверка политиков сразу же вошла в правление партии "Альтернатива". Помимо них, в правлении будут представлены Анита Лайзане и Александр Мирский.

Как уже сообщалось, сегодня, 13 февраля, Сейм проголосовал за роспуск нынешнего состава Рижской думы. "Бывший мэр Риги, попав в Брюссель, не видит своей вины в происходящем в Рижской думе. Ушаков создал в Риге свое королевство с вассалами. Это было заметно уже давно, но полная картина открылась только после того, как мэр в принудительном порядке сбежал", — заявил Сейму министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Развитие/За"), выступая перед голосованием.