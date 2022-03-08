Испания дополнительно направит в Латвию еще 175 военнослужащих. Об этом сообщил во вторник находящийся в Латвии с визитом премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Давая оценку начатой Владимиром Путиным войне, Санчес подчеркнул, что Испания хочет мира и не желает воевать с Россией.

"Для нас важно быть едиными. Это самое важное. В настоящее время санкции это лучший способ, как побудить Путина закончить войну", — заявил премьер-министр Испании.

Также он добавил, что продолжая войну на Украине, Путин "отобрал" у украинских женщин Международный Женский день.