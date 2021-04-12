Исполнительный директор Риги к зарплате 2438 евро получит еще и стопроцентную доплату
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Председатель правления Latvijas valsts ceļi и член "Единства" Янис Ланге, став исполнительным директором Риги, получит помимо зарплаты на этом посту еще и равнозначную доплату — в общей сумме он будет получать 4876 евро. Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 рассказал мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По словам мэра, зарплата исполнительного директора — 2438 евро — "не слишком мотивирует", но закон позволяет важным работникам, выполняющим стратегическую функцию (например, управление обществами капитала), платить стопроцентную прибавку.

По мнению Стакиса, нужно изменить единый закон о зарплатах, чтобы основная зарплата исполнительного директора была более мотивирующей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, но до конца пандемии вряд ли будет рассмотрен.

В то же время Ланге сможет сохранить и свою должность в совете Latvijas dzelzceļš, где он является членом совета. "Это возможно, потому что совет обычно собирается не чаще раза в месяц, если нет необходимости собираться чаще, так что это две совместимые должности", — пояснил Стакис.

2 декабря с поста и.о. исполнительного директора Риге ушла Ивета Залпетере. Сейчас эти обязанности исполняет глава Центра приема посетителей Рижской думы Элина Траутмане. Был устроен конкурс на эту должность, заявки подали 37 претендентов. Комиссия конкурса выдвинула на эту должность Яниса Ланге.

По образованию он экономист, получил магистерскую степень по теории управления. В 2013 году Ланге стал депутатом Елгавской думы от "Единства" и в этом же году стал председателем правления LVC, а в 2018 стал председателем совета LDz. В 2020 году как председатель совета LDz он получил за год 29 448 евро, а как председатель правления LVC — 74 644 евро.

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