Исполняется 18 лет с тех пор, как Латвия вошла в состав ЕС

В воскресенье, 1 мая исполняется 18 лет со дня вступления Латвии в Европейский союз (ЕС).

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), вступление Латвии в ЕС является одним из важнейших достижений обновленной внешней политики Латвии и знаменательным моментом в истории Латвии. Этот шаг стал важным стимулом не только для развития национальной экономики, но и обеспечил стабильность, безопасность и помог восстановить Латвию как современную и развитую страну.

ЕС является крупнейшим в мире торговым блоком, евро - вторая по величине валюта в мире, граждане ЕС имеют право учиться и работать в любом из его государств-членов. ЕС является мировым лидером в борьбе с изменением климата и предоставлении помощи в целях развития, продвижении демократии, обеспечении основных свобод и верховенства права за пределами своих границ.

В ответ на военное вторжение России на Украину ЕС использует свое дипломатическое и экономическое влияние, чтобы оказать всю возможную помощь Украине и украинскому народу. Вместе со своими трансатлантическими партнерами ЕС ввел беспрецедентные санкции против России.

Украина официально подала заявку на вступление в ЕС. Латвия поддерживает вступление Украины в ЕС. Это подтвердили как высшие государственные должностные лица, так и Сейм, который 3 марта проголосовал за предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС, сообщает МИД.

Интеграция Латвии в ЕС продолжается уже почти десять лет. Президент Гунтис Улманис и премьер-министр Марис Гайлис подписали официальное заявление Латвии на вступление в ЕС 13 октября 1995 года.

В 1996 году была утверждена Национальная программа интеграции Латвии в ЕС, создан Совет по европейской интеграции и в Латвии начала работу делегация Европейской комиссии (ЕК).

В 1997 году в Брюсселе было открыто представительство Латвии в ЕС. В Латвии начала работу неправительственная организация "Европейское движение в Латвии".

В декабре 1999 года Хельсинкский совет принял решение начать переговоры о вступлении с Латвией. Решение по Латвии было основано на отчетах ЕС о прогрессе.

16 апреля 2003 года президент Вайра Вике-Фрейберга, премьер-министр Эйнар Репше, министр иностранных дел Сандра Калниете и руководивший переговорами Андрис Кестерис подписали в Афинах от имени Латвии договор о вступлении в ЕС.

20 сентября 2003 года состоялся референдум о членстве Латвии в ЕС. За вступление проголосовали 66,97% граждан Латвии, против - 32,26%.

1 мая 2004 года Латвия стала полноправным членом ЕС.

В декабре 2007 года Латвия присоединилась к Шенгенскому соглашению, предусматривающему отмену пограничного контроля для граждан государств-членов на внутренних границах и в портах. Пограничный контроль на сухопутных и морских границах был снят 21 декабря 2007 года, а в аэропортах - 30 марта 2008 года.

1 января 2014 года Латвия присоединилась к еврозоне, заменив латы единой валютой ЕС - евро, и стала 18-й страной еврозоны.

В первой половине 2015 года Латвия председательствовала в Совете ЕС.