Исполнять обязанности Радзевича в Рижской думе будет чиновница, избиравшаяся от партии Пуце

Временная администрация Рижской думы в тот же день, когда ее решением был отправлен в отставку исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, нашла ему замену. Временно исполнять обязанности на этом посту будет Ивета Залпетере. Ее назначили также назначили заместителем исполнительного директора.

Как сообщили DELFI в Рижской думе, Залпетере, работая ранее в государственном Агентстве приватизации, заведовала частями капитала банка Citadele, а также Lattelecom и LMT. Также работала председателем правления в Ventas osta и госсекретарем тогдашнего Министерства по делам детей и семьи. Ранее она была кандидатом в Рижскую думу от партии министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце (Развитие/За!)

Причиной отставки Радзевича стала "безответственная работа во время чрезвычайной ситуации" в роли исполнительного директора и держателя долей капитала муниципальных предприятий. В частности, решение сократить число рейсов Rīgas satiksme на время пандемии.

"В Риге находится стратегическая инфраструктура и живет самое большое и плотное население. В таких условиях исполнительный директор города должен уметь координировать работу обществ капитала самоуправления, особенно потому, что многие из них играют ключевую роль в эпидемиологической ситуации. Продуманный график и плотность общественного транспорта, ответственная, быстрая работа социальных служб и крупнейшего домоуправления города, координирование с ответственными государственными институциями. Такая работа ожидается от исполнительного директора — проактивная, а не реагирующая", — указал руководитель временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевицс.