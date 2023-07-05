Исполняющим обязанности мэра Риги стал Вилнис Кирсис. Голосование не понадобилось

Исполняющим обязанности председателя Рижской думы стал вице-мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Голосование депутатов Рижской думы не понадобилось: в случае отставки мэра его обязанности автоматически переходят к одному из замов, пояснило Министерство по охране окружающей среды и регионального развития (VARAM).

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Трем вице-мэрам — Вилнису Кирсису ("Новое Единство"), Эдвардсу Ратниексу (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и Линде Озоле ("Код Риге") — нужно было лишь договориться между собой, кто возьмет на себя обязанности председателя Рижской думы. В самом начале заседания Рижской думы сам Кирсис сообщил, что выбор пал на него. В связи с этим Мартиньш Стакис уже юридически утратил должность мэра Риги.

VARAM в своем письме пояснило, что Закон "О самоуправлениях" предусматривает, что если председатель думы уволен, освобожден, отстранен от должности или уходит в отставку со своей должности в связи с выполнением своих обязанностей или более не может выполнять обязанности председателя по другим причинам, то его обязанности переходят к заместителю председателя думы.

Стать временно мэром Риги мог любой из трех вице-мэров. Если в регламенте самоуправления не оговорено, кто из трех замов будет исполнять обязанности председателя, то доверие по умолчанию выражается всем троим. VARAM подтвердило: допустимо, чтобы заместители председателя Рижской договорились между собой о том, кто будет выполнять обязанности председателя Рижской думы.

О том, что должность автоматически, без голосования, переходит к заместителям, сами вице-мэры не совсем учли. И во вторник, 4 июля, на заседание сегодняшнего внеочередного заседания Рижской думы был подан проект решения о выражении доверия вице-мэру Вилнису Кирсису, подписанный вице-мэром Линдой Озолой. В начале заседания выяснилось, что голосование не нужно, и Озола отозвала мою подпись. Уже полчаса депутаты Рижской думы спорят о том, насколько юридически корректна возникшая коллизия.

Спор идет о том, имеет ли юридический вес "взаимная договоренность" между тремя вице-мэрами о том, кто из них временно станет мэром. Оппозиционные депутаты настаивают на том, что раз вопрос о том, кто из замов исполняет обязанности мэра в такой ситуации четко в регламенте самоуправления не оговорен, то было бы логично подкрепить решение голосованием.

Депутат от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс призвал трех вице-мэров действовать "по совести" и решиться на такое голосование. Константин Чекушин от "Согласия" сказал, что если есть желание произвести такое голосование, то придумать, какой будет процедура — даже созвав еще одно заседание Рижской думы — вполне можно. Вопрос в том, есть ли политическая воля на это.

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Напомним, что в понедельник, 3 июля, беспартийный мэр Риги Мартиньш Стакис, состоящий во фракции "Прогрессивных"/Par!, принял решение уйти в отставку из-за распрей в правящей коалиции, возникших в связи с расследованием возможных нарушений в Департаменте сообщения Рижской думы.

В своем публичном заявлении Мартиньш Стакис фактически признал, что как председатель Рижской думы утратил поддержку большинства депутатов самоуправления. В своем заявлении он фактически обвинил своих трех заместителей Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), Эдвардса Ратниекса (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) и Линду Озолу ("Код Риге", бывшие "Консервативные") в том, что они за его спиной начали формировать иную правящую коалицию.

Кто такой Вилнис Кирсис?



Исполняющий обязанности мэра Риги Вилнис Кирсис родился в 1980 году в Риге. Магистр экономики Латвийского университета. До прихода в политику в 2011 году был председателем правления компаний Fors Fortis и Cannmeat.

В политику пошел в 2011 году, баллотируясь от Партии реформ Затлерса на внеочередных выборах в Сейм. Тогда не избрался. Но 2011-2014 годах заниимал должность парламентского секретаря Министерства экономики. В 2013 году стал депутатом Сейма по "мягкому мандату" — пришел на замену Вячеславу Домбровскому, который ушел из парламента в министры образования и науки.

В 2013 году баллотировался в Рижскую думу от Партии реформ; избран не был. В 2014 году в Сейм баллотировался уже от "Единства" и был избран. В 2016 году вновь стал парламентским секретарем Минэкономики.

В 2017 году баллотировался в Рижскую думу от "Единства" уже в статусе кандидата в мэры столицы. В Рижской думе созыва 2017-2020 года Кирсис, будучи в оппозиции, был одним из наиболее непримиримых критиков тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"). По итогам внеочередных выборов в Рижскую думу "Новое Единство" вошла в правящую "коалицию перемен", а Вилнис Кирсис стал одним из трех вице-мэров Риги.

Любопытная деталь биографии Вилниса Кирсиса: он депутат Рижской думы во втором поколении. Его отец — полный тезка, также Вилнис Кирсис — в 90-х годах был депутатом Рижской думы. В 1995 году Кирсис-старший стал депутатом Рижской думы, получив мандат благодаря избранию в Сейм Юриса Добелиса, видного деятеля TB/LNNK, сейчас влившегося в Национальное объединение.

Еще в 1997 году Вилнис Кирсис-старший подал на рассмотрение Рижской думы проект решения "О сносе памятника освободителям Риги", однако тогда это предложение было отклонено. Памятник был снесен во времена вице-мэрства Кирсиса-младшего — в прошлом году.

Напомним, что бывшицй мэр Риги Мартиньш Стакис — сын министра благосостояния Дагнии Стаке (Союз "зеленых" и крестьян). Династии в латвийской политике укрепляются.