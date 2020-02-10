Исполняющим обязанности начальника Госполиции станет Андрей Гришин

С 11 февраля обязанности начальника Государственной полиции временно будет исполнять начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, сообщила советник министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните.

Гришин будет исполнять эти обязанности до окончания конкурса на должность нового начальника полиции. Конкурс может быть объявлен в ближайшее время.

Как сообщалось, в конце прошлого года прежний начальник Госполиции Интс Кюзис заявил об уходе с должности. Сегодня его последний рабочий день на этом посту.

Кюзис возглавлял Госполицию с августа 2011 года.