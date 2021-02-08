Использование вакцин AstraZeneca в Латвии начнется с медиков и фармацевтов

Первые вакцины AstraZeneca от Covid-19, которые получит Латвия, будут использоваться для вакцинации врачей и фармацевтов и только потом вакцинация будет начата в центрах социального ухода, заявила утром на Латвийском радио руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

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Юхневича не смогла назвать точное количество врачей и фармацевтов, которые еще ждут вакцинации от Covid-19, после чего можно будет начать вакцинацию пожилых людей.

Глава бюро рассказала, что вакцинацию клиентов и сотрудников центров социального ухода планируется начать и закончить в этом месяце, если доставка вакцин не будет отложена.

Она добавила, что клиенты домов престарелых хотят прививаться, больше проблем с персоналом, с которым еще предстоит работать.

На вопрос о том, эффективны ли вакцины AstraZeneca для пожилых людей, Юхневича ответила, что это вопрос ответственности не бюро вакцинации, а медицинских экспертов. По ее словам, эффективность этих вакцин доказана, хотя до сих пор исследования охватывали слишком небольшую группу людей.

В воскресенье Латвия получила первую партию или 7200 доз вакцины против Covid-19 производства AstraZeneca, сообщили агентству LЕТА в Национальной службе здравоохранения.