Исправительная школа Naukšēni будет закрыта
Foto: Shutterstock

Школа социальной коррекции Naukšēni, несколько лет назад оказавшаяся в эпицентре скандала в связи с неподобающими методами воспитания, будет закрыта. Об этом договорились 30 мая политики правящей коалиции, сообщает rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр образования Анита Муйжниеце заявила, что ведется подготовка к ликвидации воспитательного учреждения: "Сейчас там находится, если я правильно помню, 11 детей, для половины из которых этот год будет заключительным. Многие долго находятся вне заведения. Ориентировочно до конца года оно может быть закрыто".

В 2017 году в программе "Запрещенный прием" сообщалось о методах воспитания в школе, куда отправляли подростков для социальной коррекции. Там их ждали карцер, дедовщина, режим со штрафными пунктами. По итогам передачи были заведены административные дела, отстранено руководство школы, многие работники уволились.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата