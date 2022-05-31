Исправительная школа Naukšēni будет закрыта

Школа социальной коррекции Naukšēni, несколько лет назад оказавшаяся в эпицентре скандала в связи с неподобающими методами воспитания, будет закрыта. Об этом договорились 30 мая политики правящей коалиции, сообщает rus.lsm.lv.

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Министр образования Анита Муйжниеце заявила, что ведется подготовка к ликвидации воспитательного учреждения: "Сейчас там находится, если я правильно помню, 11 детей, для половины из которых этот год будет заключительным. Многие долго находятся вне заведения. Ориентировочно до конца года оно может быть закрыто".

В 2017 году в программе "Запрещенный прием" сообщалось о методах воспитания в школе, куда отправляли подростков для социальной коррекции. Там их ждали карцер, дедовщина, режим со штрафными пунктами. По итогам передачи были заведены административные дела, отстранено руководство школы, многие работники уволились.