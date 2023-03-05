Исследование: 16% домов в Латвии не оборудованы детекторами дыма

Согласно требованиям Правил пожарной безопасности, с 2020 года в каждом доме должен быть установлен и активен как минимум один датчик дыма, по данным исследования Латвийского филиала страховщика рисков "If P&C Insurance", в 16% домохозяйств отсутствуют такие детекторы. Об этом сообщает агентство LETA.

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По словам Иветы Бриеде, старшего специалист по урегулированию претензий группы имущественных претензий If P&C Insurance, заявления о несчастных случаях, вызванных пожаром, поступают каждый день. Причины самые разнообразные, начиная с порчи бытовой техники и удлинителей, забытых свечей, продуктов, загоревшихся во время приготовления, и до нарушений правил эксплуатации отопительного оборудования, порчи отопительного оборудования и неправильной конструкции дымоходов, а также повреждения электроустановок.

Размер ущерба варьируется - состояние зданий, стоимость жилья и другие аспекты различны. По словам Бриеде, одним из самых крупных компенсационных случаев прошлого года стал пожар в частном доме, возникший из-за повреждения электропроводки, в результате которого клиенту было выплачено более 200 000 евро.

В правилах Кабинета Министров указано, что сажу с дымоходов необходимо очищать перед началом отопительного сезона, а также при необходимости хотя бы один раз за отопительный сезон. Но, по данным опроса (это подтверждает и исследование), 47% опрошенных заявили, что для чистки дымоходов ежегодно нанимают профессиональных трубочистов. При этом 48 % респондентов сообщили, что за помощью к специалистам обращаются лишь раз в пять лет, а в остальное время прочистка дымохода производится вручную.

Получить предупредительный сигнал от детекторы можно только в том случае, если он правильно установлен и регулярно проверяется — желательно раз в месяц убедиться, что батарейки не разрядились.

Как показали ответы респондентов исследования, жители Латвии недостаточно регулярно проверяют состояние детекторов дыма — 55% респондентов обращают на это внимание раз в год или реже.

Для дополнительной защиты домочадцев и места жительства рекомендуется установить чердачный газоанализатор в доме, где есть печь или камин, система газового отопления, газовая плита или газовая колонка. Данные исследования показали, что в настоящее время 39% латвийских домохозяйств оборудованы детектором дымовых газов.

В опросе, проведенном If в Латвии, Литве и Эстонии, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.