Исследованиe: более половины населения Латвии боится бедности

Как показывает проведенное страховым обществом ERGО исследование Индекса безопасности, хотя чувство безопасности жителей Латвии за последние восемь лет постепенно повышалось, общий показатель Индекса безопасности по-прежнему отрицательный (-5 баллов), что свидетельствует о беспокойстве населения в различных областях. Больше всего в этом году люди опасаются за стабильность и безопасность государства, за здоровье, а меньше всего их беспокоит физическая безопасность и криминогенная обстановка.

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Исследование Индекса безопасности ERGO проводится с 2014 года с целью выяснения настроений населения по пяти категориям: государственная стабильность и безопасность, материальная и финансовая обеспеченность, здоровье, физическая безопасность и обеспеченность работой. Опрос по методологии исследовательского центра SKDS проводился в этом году в пятый раз, тем самым отслеживаются динамика и изменения общественных настроений в Латвии в долгосрочной перспективе.

По шкале от -100 до +100 баллов общий Индекс безопасности жителей Латвии в этом году составляет -5 баллов, достигнув самого высокого результата на данный момент. По сравнению с 2014 годом он улучшился на 8 пунктов, однако тревожность людей по многим вопросам крайне высока.

Самый большой рост опасений в этом году наблюдается в вопросе стабильности и безопасности государства: -28 пунктов Индекса безопасности против -14 пунктов в 2019 году. С другой стороны, жители наиболее положительно оценили свою физическую безопасность/криминогенную ситуацию: 35 баллов против 29 баллов в 2019 году. Значимых изменений в чувстве безопасности относительно работы у людей нет: -3 балла против -2 балла в 2019 году. В двух категориях индекс вырос, сохранив при этом отрицательный показатель. А именно, чувство безопасности в отношении здоровья увеличилось на 8 баллов с 2019 года, но в целом очень слабое, занимая второе место после государственной безопасности (-27 баллов). Чувство материальной и финансовой обеспеченности также несколько повысилось (-3 балла против -8 баллов в 2019 году), но ответы на дополнительные вопросы исследования о влиянии инфляции показывают большую обеспокоенность населения тем, как они справятся с финансовыми трудностями в ближайшем будущем.

"Предыдущее исследование Индекса безопасности ERGO мы проводили в 2019 году. За эти три года в мире произошли значительные потрясения: пандемия Covid-19, война на Украине и стремительный рост инфляции — события, которые оставили след как на индивидуальном, так и на глобальном уровне. Это находит свое отражение и в результатах Индекса безопасности — если по большинству направлений мы наблюдаем рост чувства безопасности или сохранение на прежнем уровне, то тревога людей по поводу безопасности государства значительно возросла. Здоровье и вопросы, связанные с влиянием инфляции, также вызывают серьезную озабоченность. Вызовы последнего времени повлияли и на удовлетворенность общества жизнью в целом — согласно Индексу безопасности, в этом году показатель удовлетворенности опустился чуть ниже уровня 2017 года, достигнув отметки 6,57 по 10-балльной шкале", — говорит Гинтс Конрадс, директор департаментов страхования жизни и здоровья в странах Балтии ERGO Life Insurance SE.

53% боятся бедности

Согласно Индексу безопасности ERGO, большинство (78%) жителей Латвии испытывают финансовую незащищенность из-за инфляции. Более половины или 53% респондентов обеспокоены тем, что рост цен может привести их к бедности, а 6% считают, что они уже живут в бедности. Респонденты указали, что оплата счетов за отопление (53%), покупка полноценной еды (43%) и счета за электроэнергию (43%) будут для них основными финансовыми трудностями этой зимой. Страх жителей не рассчитаться за коммунальные услуги вырос в этом году на 11 пунктов индекса: -17 пунктов против -6 пунктов в 2019 году.

Чтобы справиться с финансовой незащищенностью, 66% населения признают, что в этом году стали больше экономить, а 39% начали откладывать.

Государственная безопасность и опасения по поводу упадка

В этом году быстрее всего росли опасения жителей Латвии по поводу безопасности государства. Респондентов беспокоят потенциальное вторжение России в Латвию (61%), кибератаки (53%) и этнические конфликты на территории страны (64%). Больше чем когда-либо люди опасаются, что Латвию могут настичь тяжелый экономический кризис и политическая нестабильность, что может привести к упадку страны (82%).

Думая о безопасности Латвии под влиянием украинской войны, 16% населения рассматривали возможность вступления в Земессардзе, чтобы защитить страну в случае военного конфликта, а 3% заявили, что уже вступили в Земессардзе к моменту проведения опроса.

Страх заболеть раком, Covid-19 волнует меньше

Результаты Индекса безопасности ERGO показывают, что в латвийском обществе существует недоверие к сфере здравоохранения — 71% респондентов опасаются, что в случае болезни они могут не получить качественного лечения. По сравнению с предыдущими годами этот страх снижается, но все еще очень высок. Не меньше беспокойства вызывает возможность заболеть тяжелым заболеванием, требующим сложного и длительного лечения.

Жители больше всего боятся заболеть онкологическими заболеваниями (72%), а также сердечно-сосудистыми заболеваниями (70%), а меньше всего беспокоит грипп (30%). Интересно, что страх перед Covid-19 также испытывает относительно небольшой процент респондентов (36%), но в два раза больше людей обеспокоены возвращением антиковидных ограничений (75%).

Более трети опрошенных признают, что во время пандемии упустили или запустили какое-то заболевание, отложив визит к врачу.

Десятая часть населения обеспокоена насилием в семье

Уровень физической и криминогенной безопасности жителей Латвии всегда был выше по сравнению с другими областями. То же самое и в этом году — страх перед физическим насилием уменьшился по сравнению с предыдущими годами, но результаты по-прежнему вызывают серьезную озабоченность. 11% респондентов заявляют, что их беспокоит физическое насилие дома, а 36% опасаются физического насилия на улицах — чувство защищенности населения в этой категории с 2014 года выросло на 10 процентных пунктов.

С другой стороны, чувство уверенности в своей работе близко к уровню 2019 года и в то же время на 14 процентных пунктов выше, чем в 2014 году. Потенциальная потеря работы и невозможность найти новую равноценную работу беспокоит в этом году 47% опрошенных жителей Латвии.

Результаты исследования Индекса безопасности ERGO были получены в ходе опроса жителей Латвии, проведенного в интернете с 31 августа по 2 сентября 2022 года. Опрос был разработан и реализован исследовательским центром SKDS. Всего было опрошено 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. По методике SKDS Индекс Безопасности выражается в баллах, рассчитываемых путем вычитания доли отрицательных оценок из доли положительных оценок, при этом доля полностью положительных и полностью отрицательных оценок умножается на 1, а доля частично положительных и частично отрицательных оценок — на 0,5.