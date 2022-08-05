Исследование: большинство латвийских детей уже переболели Covid-19

Семейный центр вакцинации Детской Клинической университетской больницы (BKUS) провел пилотное исследование, чтобы получить более точное представление о распространении Covid-19 в Латвии среди детей, у которых заболевание может проходить либо бессимптомно, либо с очень легкими симптомами. 86% детей, участвовахших в исследовании по крайней мере один раз болели коронавирусом. С большой вероятностью этот процент заболевших можно отнести к Латвии в целом, указали в BKUS.

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Исследование проводилось во время распространения омикрон-штамма коронавируса. Поскольку это инфекционное заболевание, как правило, протекает бессимптомно или с очень легкими симптомами, высокий процент детей, уже заразившихся Covid-19, неудивителен. При этом почти половина детей, принимавших участие в исследовании, и их родители не знали, что ребенок заразился Covid-19.

"Мы уже знали, что имеющиеся данные о заражении детей Covid-19 в Латвии неполны, поскольку многие переболели вирусом, не зная этого и не сделав тест. Результаты исследования дают более точную информацию о доле детей, переболевших коронавирусом. Мы ожидаем, что после каждого последующего инфицирования Covid-19 течение болезни у детей будет легче. Поскольку количество переболевших детей в Латвии настолько большое, в случае новой вспышки Covid-19 мы можем прогнозировать меньшую нагрузку на детские медучреждения и специалистов", — признала руководительница Семейного центра вакцинации BKUS Даце Завадска.

Данные исследования еще тщательно анализируются. Они позволят сравнить ситуацию в Латвии с другими странами, а также внести вклад в международные исследования эпидемиологических параметров SARS-CoV-2. Это важно, поскольку показатели заболеваемости снова растут.

"Оценивая необходимость вакцинации детей от Covid-19, важно помнить, что вакцины эффективнее защищают от тяжелого течения болезни, чем перенесение заболевания. Поэтому для всех детей с хроническими заболеваниями, которые могут повлиять на тяжесть течения болезни, а также для детей, которые получают иммуносупрессивную терапию, по-прежнему рекомендуем сделать прививку или бустер, несмотря на то, что Covid-19 уже был перенесен", — подчеркнула Завадска.

В исследовании приняли участие 200 случайных пациентов BKUS: 81 ребенок в возрасте до пяти лет, 66 — в возрасте от пяти до 11 лет, 53 ребенка и подростка в возрасте от 12 до 18 лет.