Исследование: каждый третий учитель Латвии всегда или часто чувствует себя демотивированным

Каждый третий учитель в Латвии всегда или часто чувствует себя демотивированным в своей работе, говорится в исследовании "Skolotāju balss" ("Голос учителей"), проведенном образовательной компанией "Lielvārds", по сообщению LETA.

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Исследование показывает, что учителя в Латвии хотят быть патриотами своей профессии, однако не чувствуют, что их работа ценится и достойно оплачивается в обществе. 27% опрошенных педагогов пессимистично оценивают свой дальнейший путь в профессии.

Почти половина (47%) респондентов указали, что в школе существует система, позволяющая учителям обмениваться опытом и учиться друг у друга. Однако не хватает индивидуальной поддержки и наставничества в профессиональном развитии, а также достаточной поддержки в реализации нового учебного плана и подхода.

Хотя самооценка цифровых навыков латвийских учителей относительно высока, 41% опрошенных учителей все еще хотят улучшить эти навыки. В то же время опрошенные учителя подтверждают необходимость обеспечения учебного процесса компьютерами и интернетом, платформами цифрового учебного контента, цифровыми досками и другими образовательными технологиями, заключает исследование.

Презентация исследования "Голос учителя" и экспертная дискуссия состоятся 11 мая в 11.00 и будет транслироваться на странице компании в Facebook.