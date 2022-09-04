Исследование LTV: сколько стоят самые дешевые продукты питания в Великобритании?

Служба новостей Латвийского телевидения изучила цены на продовольствие в самой крупной розничной торговой сети в Латвии и сравнила самые дешевые продукты питания с продуктами в аналогичных магазинах Великобритании. Как показал сравнительный анализ, латвийские продукты оказались дороже британских аналогов. Об этом пишет портал rus.LSM.lv.

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Для своего сравнительного анализа журналисты выбрали литовское предприятие Maxima, мотивирорав свой выбор тем, что у этого розничного торговца самая разветвленная в стране сеть магазинов. С другой стороны выбор пал на британскую сеть супермаркетов ASDA. Журналисты искали самые дешевые продукты, а затем сравнивали цены за кг, литр и единицу товара.

Выяснилось, что В Латвии самое дешевое масло польского производства стоит 9,39 евро за кг. В Великобритании — 8,33 евро. Самое дешевое молоко с содержанием жира 2%, произведенное в Латвии, стоит 79 центов за литр, а британский аналог с таким же содержанием жира продается по цене 73 центов. Самые дешевые яйца размера M (причем импортные) в Латвии — 14 центов штука. В Великобритании — 11 центов за штуку. Куриные окорока, импортные, был найдены в Maxima со скидкой — по цене 2,65 евро за кг. В Великобритании этот продукт стоит на 10 центов дешевле — 2,55 евро. Свежая говядина (мякоть, не филе) продается в Maxima по цене 13,99 евро за кг. В Великобритании она стоит 12,64 евро за кг. Самый дешевый в Латвии сахар — 99 центов за кг. В Великобритании — 77 центов за кг.

Единственным продуктом, который в Латвии стоит дешевле, оказалась свинина. Килограмм свиного корбонада в Maxima продается по цене 4,61 евро. В Великобритании цена значительно выше — 6,94 евро за кг.

Специалисты говорят, что в Латвии продукты дороже по ряду причин. Как рассказала Латвийскому телевидению директор Латвийского центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе, среди этих причин менее высокая конкуренция, маленький рынок и высокая ставка НДС — 21%. "Килограмм продукта у производителя стоит 10 евро, но добавитьте к нему 2,10 — это чувствительно для покупателя. На такую сумму уже можно поесть", — резюмировала Гулбе.

Впрочем, как пояснил старший экономист Банка Латвии Олег Красноперов, если какие-то продукты в Великобритании оказались дешевле, чем в Латвии, еще не значит, что там дешевле все. По его словам, британский потребитель платит больше за услуги и в целом уровень британских цен выше на 57%.