Исследование: националист или патриот — кто выживет в пандемию?

"Жили-были националисты и патриоты. Началась пандемия. Кто выжил?" — так начиналось исследование профессора социальной психологии ЛУ Аустерса. Как по-разному можно родину любить и и как эта разница повлияла на поведение людей во время пандемии — на эти вопросы профессор Аустерс взялся ответить со статистической точностью Его изначальные предположения оправдались.

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Исследование разницы между патриотами и националистами Аустерс начал задолго до начала пандемии. Его заказал один журнал, рассказал профессор. Когда позже в пандемию то же издание стало публиковать сомнительные статьи про прививки, Аустерс задумался, как социальные установки жителей Латвии влияют на отношение к болезни. Так и родилось новое исследование.

Тут один из важных вопросов, по мнению Аустерса, о национальной и политической идентичности — насколько сильно ты ощущаешь принадлежность к определенной земле, нации.

Как определяли, чего в человеке больше — патриотизма или национализма?

Патриоты — люди, которые в политическом смысле идентифицируют себя со своим государством, ориентированы думать о других и соблюдать правила общежития, более здраво относились и к ковиду Они вели себя так, чтобы не заразиться самим и не распространять вирус в обществе. И наоборот, националисты — люди, которые считают себя избранными, отличными от других, ведут себя так, как это удобнее для них, их ближнего круга и, в лучшем случае, их коллег — они не думают о людях в широком смысле. Солидарность для них — понятие вторичное.

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