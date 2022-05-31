Исследование: пятая часть автоводителей только в мае переходит на летние покрышки

Почти пятая часть или 18% автоводителей меняют зимние шины на летние только в мае, 63% делают это в апреле, еще 1% — в июне или позднее. 9% меняют покрышки на летние, как только это официально разрешено правилами или 1 марта, еще 10% вовсе не меняют покрышки и ездят на зимней резине круглый год. Об этом свидетельствуют данные "Индекса ответственной езды Carlsberg 0.0".

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По сравнению с 2021 годом значительно уменьшилось количество водителей, которые переходят на летнюю резину с 1 марта, когда это официально разрешается правилами. Если в прошлом году 16% водителей меняли шины 1 марта, то в этом году — только 9%. В этом году в апреле поменяли шины 63% автоводителей — на 11% больше, чем в прошлом году.

Второй год подряд почти пятая часть автоводителей откладывают переход на летние покрышки на май или даже июнь. Привычки водителей в региональном сегменте показывают, что второй год подряд чаще других переход на летние покрышки откладывают водители Видземе — в прошлом году таких было 17%, а в этом году уже 25%. Чаще других при первой возможности покрышки меняют жители Курземе — 17% признались, что переходят на летнюю резину уже 1 марта.

"Зимние шины отличаются от летних составом резины и тем, как эта резина реагирует на изменение температуры. Езда на зимних покрышках летом может привести к дополнительным рискам — такие шины быстрее изнашиваются, ухудшается сцепление с дорогой, и вождение может стать небезопасным, — предупредил директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс. — Многие водители полагают, что выбор всесезонных шин, на которых можно ездить круглый год, позволит сэкономить деньги, но следует учитывать, что в некоторых случаях покрышки могут износиться уже следующей зимой после летнего сезона. Если шины не менять в латвийских условиях, то они, вероятно, прослужат не так долго, а если купить два комплекта — зимний и летний — и менять их в зависимости от сезона, то можно ездить дольше".

Погодные условия в Латвии часто очень непредсказуемы, даже летом в прохладную погоду без снега и дождя сцепление с дорогой значительно ухудшается. Даже в теплое время года столбик термометра может опускаться до +1,0°С. Это означает, что водитель должен не только думать о смене покрышек и следить за их состоянием, но и выбирать правильную скорость движения, чтобы вовремя реагировать в нужный момент.

"При определении наиболее подходящего времени для замены покрышек нужно руководствоваться не только официальными датами, когда это разрешено, но и погодными условиями, и состоянием шин. В начале марта часто еще бывает снег и мороз, поэтому пользоваться законными правами с началом весны не рекомендуется, но и ждать до +28 градусов в июле тоже не стоит", — заключил Ванкс.

Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.