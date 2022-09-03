Исследование: разница в скорости участников дорожного движения больше всего нервирует латвийских водителей

Латвийские водители больше всего недовольны теми участниками дорожного движения, которые мешают им ехать с нужной скоростью, свидетельствуют данные исследования, проведенного латвийским филиалом отделения страховщика рисков If P&C Insurance (If). Об этом сообщает агентство LETA.

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Также исследование выявило, что водителям не нравятся нахождение в пробках, попытки других участников дорожного движения обогнать их, а также слишком медлительные водители.

Согласно результатам исследования, 40% латвийских водителей злятся, если другое транспортное средство, перестраиваясь из соседней полосы, оказывается впереди. Более половины, или 55%, водителей раздражает, когда кто-то резко тормозит перед ними. В свою очередь, 48% респондентов не нравится, когда транспортные средства едут слишком медленно, затрудняя движение транспорта.

Каждый третий водитель расстраивается, когда ему не разрешают перестроиться, несмотря на то, что вовремя был включен сигнал поворота.

По словам руководителя группы If по компенсациям транспортных средств Иртса Кублиньша, это ясно показывает, что люди спешат и хотят добраться до места назначения как можно скорее. Данные исследования показывают, что водители не хотят видеть впереди медленных водителей или тех, кто хочет их обогнать. В свою очередь, тот факт, что превышение скорости участниками дорожного движения неприятно лишь каждому пятому водителю, свидетельствует об опасной тенденции — водители предпочитают спешить и могут агрессивно реагировать друг на друга в пробках, заявил Кублиньш.

Исследование показало, что почти треть или 27% всех респондентов боятся других водителей, проявляющих гнев на дороге, жестикулирующих или кричащих.

Хотя водители часто не признают своих нарушений или неэтичного поведения, 13% участников опроса признались, что ежедневно превышают скоростной режим. 16% опрошенных признались, что сигналят другим водителям. Так же, как многие водители признались, что намеренно препятствуют перестроению других транспортных средств, несмотря на включенный сигнал поворота. В свою очередь, 14% жестикулируют или кричат ​​на других.

Согласно данным исследования, основные проблемы возникают из-за участников дорожного движения, которые движутся с разной скоростью по одной и той же дороге. Например, половину водителей беспокоит то, что велосипедисты едут по той части дороги, которая предназначена для автомобилей, хотя рядом с ней есть велосипедная дорожка. 40% водителей не любят велосипедистов, которые ездят между машинами. При этом 36% участников опроса заявили, что им не нравится, когда велосипедисты обгоняют пешеходов на тротуаре на большой скорости. В случае с электросамокатами это мешает даже 44% пешеходов.

Сравнивая культуру дорожного движения стран Балтии, авторы исследования пришли к выводу, что водители в Латвии наиболее нетерпимы к медленным водителям, тогда как водители в Литве явно больше злятся на велосипедистов, едущих по дороге, а также на мотоциклистов и водителей скутеров, которые пытаются обогнать машины. Эстонских водителей больше всего беспокоит, что кто-то занимает их полосу.

В опросе, проведенном If в Латвии, Литве и Эстонии, приняли участие чуть более 3000 респондентов.