Исследование: самые осторожные водители живут в Видземе, а самые легкомысленные — под Ригой

В Латвии автоводители ведут себя достаточно неосторожно за рулем, а самые легкомысленные из них проживают в окрестностях Риги, показывают данные исследования "GO atbildīgas braukšanas indekss".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

33% латвийских автоводителей за рулем разговаривают по телефону, 27% — пьют кофе, 20% — едят и 5% — пишут телефонные сообщения. 1% респондентов признались в чтении новостей или соцсетей при вождении. Тем временем, 48% указали, что они не склонны заниматься другими делами за рулем, свидетельствуют данные исследования.

Сообщается, что водители-мужчины чаще разговаривают по телефону за рулем (37%), чем женщины (30%).

Также исследование показало, что посторонними делами во время вождения занимаются в основном молодые автомобилисты. Например, текстовые сообщения за рулем чаще всего пишут водители в возрасте от 18 до 29 лет — таких 13%. В возрастной группе от 40 до 49 лет так делает только 1% водителей. Молодые люди также чаще едят за рулем.

"Ошибочно думать, что только употребление алкоголя вызывает определенные риски. Также опасно отвлекать внимание, когда мы пользуемся телефоном, едим или пьем за рулем. В каждом ситуации важно оценить риски и приоритеты и, в случае необходимости, остановиться на обочине дороги, например, поесть", — заявил директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

Как пояснил Ванкс, вождение требует пристального внимания человека за рулем, а посторонние действия, например, курение или питье кофе мешает концентрироваться на дороге, а использование мобильного телефона может привести к аварии.

"Использование мобильного телефона во время вождения может привести к опасным ситуациям и серьезным последствиям. Водители часто используют телефон не только для приема звонков, которые можно совершать с помощью системы громкой связи, но и для записи различных событий в дороге — фотографирования, видеосъемки и публикации этой информации в социальных сетях", — указал он.

Если смотреть в разрезе по регионам, можно сделать вывод, что самые сознательные водители проживают в Видземе — 58% из них указали, что не занимаются другими делами за рулем. Тем временем самые легкомысленные водители проживают под Ригой, они чаще всего пользуются телефоном за рулем — их 46%. Среди жителей Видземе телефоном во время вождения пользуются лишь 18% респондентов.

Под Ригой водители также наиболее активно пишут текстовые сообщения во время вождения — таких 8%. В то время как жители Курземе чаще едят за рулем — так делают 26% респондентов. Рижане и жители Земгале едят за рулем реже всего — их по 17%. Между тем кофе за рулем чаще всего пьют курземские водители — 34%. Реже всех это делают водители из Земгале — их 21%.