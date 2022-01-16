Исследование: в Европе подростки стали меньше курить и пить алкоголь, но чаще употреблять наркотики

Подростки в Европе курят и употребляют меньше алкоголя, чем в предыдущие годы, но употребление наркотиков по-прежнему широко распространено, свидетельствуют данные Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) в информационном докладе Министерства благосостояния "О положении детей в стране в 2019 и 2020 годах".

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Старший эксперт департамента детской и семейной политики Минблага Лаурис Нейкенс сообщил на заседании парламентских комиссий по правам человека и общественным делам и социальным и трудовым делам, что в Европе снизился удельный вес курящих школьников, однако увеличилось употребление наркотиков и использование электронных сигарет.

Доля пробовавших курить школьников в Европе в 2002 году составила 79,9%, а в 2019 году этот показатель снизился до 49,2%. Также с 34,3% до 14,8% сократилось количество курящих школьников. В Латвии в течение месяца курили 23% 15-летних учеников, что, согласно данным ESPAD, на 1% меньше, чем в 2015 году.

В то же время среди подростков все большую популярность приобретают новые табачные изделия, а также различные никотинсодержащие продукты, например, электронные сигареты. Данные международного исследования о курении среди молодежи показывают, что в 2019 году 51,3% подростков в возрасте 13-15 лет пробовали электронные сигареты — это на 24,9% больше, чем в 2014 году. В свою очередь, в прошлом месяце 18% школьников этого возраста пользовались электронными сигаретами в течение одного и более дней, что на 8% больше, чем в 2014 году.

Употребление алкоголя среди несовершеннолетних также снизилось, но по-прежнему остается высоким. И в 2015, и в 2020 году 89% респондентов признались, что хотя бы раз в жизни употребляли спиртное.

Согласно данным опроса "О привычках здоровья латвийских школьников 2017/2018", за месяц хотя бы один раз напивались 7,1% школьников. Больше всего пьют 15-летние школьники — за последний месяц хотя бы один раз напивались 14,6% мальчиков и 17,9% девочек.

27% опрошенных 15-летних признались, что хотя бы раз пробовали наркотики. По сравнению с 2015 годом доля подростков, попробовавших наркотики, увеличилась на 8%.

Также в 2019 году на количество случаев употребления каннабиса составило 26% среди школьников.

Исследование показало, что латвийские подростки реже пробовали другие запрещенные психоактивные вещества — 8,4% респондентов, однако эти показатели выросли по сравнению с 2015 годом, когда их пробовали в среднем 4,8% подростков.

По словам Нейкенса, Госполиция регулярно проводит информационные и образовательные мероприятия для предотвращения употребления наркотиков в школах.

Представитель Госполиции Винета Павловска подчеркнула, что стражи порядка уделяют повышенное внимание борьбе с наркотиками в образовательных учреждениях.

"У нас есть проект "Безопасная школа", в рамках которого мы в сотрудничестве с образовательными учреждениями оцениваем безопасность в школах и на их территориях, чтобы предотвратить распространение наркотиков посторонними людьми. Также у нас регулярно проводятся рейды с собаками, когда мы посещаем образовательные учреждения для выявления таких случаев. У нас есть и образовательные мероприятия для детей о вреде наркотиков и ответственности за них", — рассказала Павловска.

Министерство здравоохранения уже приступило к организации процесса закупок для реализации пилотного проекта для профилактической программы по предотвращению злоупотребления вызывающими зависимость веществами в школах, заявила руководитель отдела Профилактики зависимостей и содействия здоровью Минздрава Инга Бирзниеце. Предусмотрено, что сначала будет разработан методический для общеобразовательных учреждений, чтобы потом реализовать его на практике.

В то же время Бирзниеце указала, что в этом году планируется внедрить меры по профилактике наркомании в самоуправлениях, где специалисты будут обучены тому, как организовывать группы поддержки для молодых людей и подростков, находящихся в группе риска или попробовавших наркотики.

Минздрав также разрабатывает новый план доступности наркологических услуг для людей, страдающих зависимостью от наркотиков или алкоголя.