Исследование: запрещенные пестициды – в организме каждого третьего латвийца

В шести странах Европы провели исследование об остатках пестицидов в организме человека — в Латвии, Чехии, Венгрии, Испании, Швейцарии и Нидерландах наряду с ядом насекомых и грибков были обнаружены запрещенный в Евросоюзе гербицид и регулятор роста хлорпрофам, который используют, чтобы подавлять подавления прорастания картофеля и лука. Об этом пишет газета ​​Mājas viesis.

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В проекте участвовали по 200 человек из каждого государства, половина группы проживала в пределах 250 метров от поля, обработанного пестицидами, а другая половина — на удалении не менее километра от обычных сельскохозяйственных угодий.

Больше всего различных видов пестицидов (19) обнаружено в организме у участников исследования из Испании, 14 — у жителей Нидерландов, 13 — у жителей Чехии. Латвия в списке заняла последнее место — в организме латвийцев обнаружены следы восьми различных пестицидов.

В разделе "Список средств защиты растений" на сайте Государственной службы защиты растений можно найти список зарегистрированных в Латвии пестицидов, которые разрешены для применения в Европейском союзе. Среди них не значится регулятор роста и гербицид хлорпрофам — Европейская Комиссия решила на продлевать разрешение на его применение после 17 июня 2019 года исполнительной нормой Европейской комиссии.

При этом в анализах 32%, или каждого третьего латвийского жителя, принявшего участие в исследовании пестицидов, было обнаружено это запрещенное вещество. Пока неясно, как оно попадает в организм человека в Латвии. Скорее всего, с едой и в уже переработанном виде: предположительно из консервов, смесей, соусов, картофеля фри.

Кроме того, в аналогичных количествах — у 32,8%, или у каждого третьего участника исследования в анализах мочи были обнаружены остатки ацетамиприда, также известного как яд вшей.