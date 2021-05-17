Исследование: защита прав ЛГБТ в Латвии остается на неизменно низком уровне

Латвия в ежегодном исследовании Rainbow Europe заняла 41 место из 49 стран Европы по защите прав ЛГБТ, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Объединение ЛГБТ и их друзей “Мозаика” сообщает, что Латвия сохраняет эту позицию вот уже пять лет подряд. Среди стран ЕС худшее положение с защитой прав ЛГБТ только в Польше. В числе стран, получивших низкую оценку, находится также Санмарино, Беларусь, Монако, Россия, Армения, Терция и Азербайджан. Высокую оценку получила Мальта, Бельгия, Люксембург, Португалия и Норвегия.

В исследовании рассмотрены шесть категорий, влияющих на качество жизни меньшинства - равноправие и антидискриминация, защита семей, преступления на почве ненависти и призывы ненависти, законное признание пола и неприкосновенность тела, пространство гражданского общества и отношение к соискателям убежища. Латвия по этим показателям в сумме получила 17%.

Член правления “Мозаики” Каспарс Залитис указал, что в 2019 и 2020 году в Латвии были зафиксированы 500 случаев призывов ненависти, направленных против ЛГБТ. В полицию были поданы 32 заявления, в девяти случаях было возбуждено уголовное дело.

Организация напоминает, что 17 мая отмечается международный день борьбы с гомофобией, трансофобией и бифобией. В связи с этим у многих посольств и предприятий в Риге подняты радужные флаги.