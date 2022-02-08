Исследование: жители Латвии потребляют недостаточно много воды
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Более половины жителей страны в день пьют только 50% от необходимого объема воды, свидетельствуют данные мониторинга здоровья Benu aptieka.

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В сутки 51% жителей в течение последнего месяца в среднем выпивали один или менее одного литра жидкости. Это более чем в два раза меньше рекомендуемого суточного объема в 2,5 литра. Около двух литров в сутки выпивают 38% жителей, а 3% пьют и по три литра в сутки.

Как показывают данные опросы, меньше всего потребляют жидкости сениоры в возрасте 64-75 лет. Среди них 59% пьют один или менее литра жидкости в день. При том, что, как говорит сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре, именно в этом возрасте пить надо много — это замедляет процесс старения.

Соки, напитки на основании сиропов, молоко и так далее причисляются к еде с установленным объемом калорий. Объем жидкости легче контролируя, если пьешь воду и чай, считает специалист.

Взрослым людям следует контролировать объем жидкости, исходя из того, что на один килограмм веса должны приходиться 35 милилитров воды.

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