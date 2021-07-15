Исследователь: прививку от Covid-19 нельзя откладывать на осень

Прививку от Covid-19 нельзя откладывать на осень, так как осенью ожидается новая вспышка заболеваемости и ее последствия зависят от охвата вакцинации, в эфире Латвийского радио заявила исследователь кафедры Общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня Анда Кивите-Уртане, передает LETA.

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Кивите-Уртане указала, что чем больше невакцинированных людей, там больше у вируса возможностей мутировать, а это может снизить эффективность вакцин. По словам эксперта, в условиях распространения новых штаммов коронавируса охват иммунизации в обществе должен достигнуть 80%.

Исследователь отметила, что решение ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий принималось не с легким сердцем, но решения Латвии не уникальны и подобные требования есть в других странах. Кроме того, следует различать принудительную вакцинацию и обязательную вакцинацию. Кивите-Уртане объяснила, что о принудительной вакцинации можно говорить, если бы в Латвии ввели уголовную ответственность за отсутствие прививки. В Латвии таких планов нет, а государство требует сертификат, который можно получить сдавая анализы или переболев.

Тем не менее, исследователь не думает, что решения правительства станут переломными и приведут к быстрому росту темпа вакцинации. В то же время мировой опыт показывает, что обязательная вакцинация при приеме в детский сад дает положительный эффект и люди более активно прививаются. По мнению эксперта. Правительство должно больше говорить о безопасности и эффективности вакцин.