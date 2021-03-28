Исследователь: в Латвии обитает от 30 до 50 медведей

В настоящее время популяция медведей в Латвии составляет от 30 до 50 особей, сообщил ведущий исследователь Латвийского государственного института лесоведения "Силава" Янис Озолиньш на конференции "Охота 2021".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он добавил, что большая часть идентифицированных медведей обитает в южной части Латвии.

Озолиньш отметил, что мониторинг медведей проводится в соответствии с четырьмя основными критериями, среди которых распространение, количество особей на территории, состояние мест обитания и будущие перспективы. Исследование, проведенное с 2015 по 2018 год, показало, что положение медведей в Латвии неблагоприятно.

"Конечно, количество медведей у нас слишком мало, чтобы его можно было считать способной к самовосстановлению популяцией", — пояснил Озолиньш. В то же время он добавил, что ситуация с популяцией медведей в Латвии сейчас улучшается.

Исследователь также призвал охотников в случае, если они заметят следы медведя, сфотографировать следы его передних лап, добавить координаты изображения, указать время, размер следа и отправить информацию в Государственную службу леса для дальнейшего мониторинга данных.