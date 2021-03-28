Исследователь: в Латвии обитает от 30 до 50 медведей

В настоящее время популяция медведей в Латвии составляет от 30 до 50 особей, сообщил ведущий исследователь Латвийского государственного института лесоведения "Силава" Янис Озолиньш на конференции "Охота 2021".
Он добавил, что большая часть идентифицированных медведей обитает в южной части Латвии.
Озолиньш отметил, что мониторинг медведей проводится в соответствии с четырьмя основными критериями, среди которых распространение, количество особей на территории, состояние мест обитания и будущие перспективы. Исследование, проведенное с 2015 по 2018 год, показало, что положение медведей в Латвии неблагоприятно.
"Конечно, количество медведей у нас слишком мало, чтобы его можно было считать способной к самовосстановлению популяцией", — пояснил Озолиньш. В то же время он добавил, что ситуация с популяцией медведей в Латвии сейчас улучшается.
Исследователь также призвал охотников в случае, если они заметят следы медведя, сфотографировать следы его передних лап, добавить координаты изображения, указать время, размер следа и отправить информацию в Государственную службу леса для дальнейшего мониторинга данных.