Итог недели: почти треть инфицированных Covid-19 — дети и молодежь

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за последнюю неделю Covid-19 заразились 21 200 детей и молодых людей, что составляет почти треть случаев заражения на прошлой неделе.

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За последнюю неделю зарегистрировано 8828 инфицированных в возрасте до девяти лет и 12 394 в возрасте от десяти до 19 лет.

Заболеваемость Covid-19 в настоящее время превышает средний показатель по стране в 15 самоуправлениях. Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему в Елгаве и Рижском регионе.

В Елгаве уровень заболеваемости за предыдущие 14 дней составляет 10 781,4 случая, в Кекавском крае — 9186,4 случая на 100 000 жителей. Отметка в 8000 случаев на 100 000 жителей превышена в Марупском, Олайнском и Ропажском краях.

Помимо упомянутых самоуправлений, заболеваемость Covid-19 выше, чем в среднем по стране, в Риге, Баусском крае, Даугавпилсе, Елгаве, Талси, Сигулде, Адажском, Саласпилсском и Тукумском краях, а также в Юрмале.

Только в Вараклянском крае показатель заболеваемости составляет менее 3000 случаев на 100 000 жителей.

Из 4144 случаев заражения Covid-19, выявленных накануне, 44%, или 1841, зарегистрированы в Риге.

В Елгаве выявлено 245 новых больных, в Юрмале — 241, в Огрском крае — 230, в Даугавпилсе — 117, в Ропажском крае — 106, в Олайнском крае — 103, в Елгавском крае — 100.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге — 48 245, в Даугавпилсе — 5 984, в Елгаве — 5 963, в Лиепае — 4 123, в Огрском крае — 3 670 и в Юрмале — 3 455.

Из выявленных накануне случаев заражения 828 приходится на возрастную группу от 30 до 39 лет, 694 — от 40 до 49 лет, 558 — от 50 до 59 лет, в других возрастных группах заразилось меньше людей.

Наибольшее количество случаев за последние две недели приходится на возраст от 30 до 39 лет — 25 089 человек.