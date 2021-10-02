Итоги конгресса: Урбанович продолжит руководить "Согласием"

Социал-демократическую партию "Согласие" продолжит возглавлять глава парламентской фракции Янис Урбанович. За его кандидатуру проголосовали сегодня 66 делегатов конгресса, против оказался один.

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Напомним, Янис Урбанович был избран председателем правления партии "Согласие" 26 октября 2019 года.

Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков повторно избран председателем думы "Согласия". В голосовании участвовали 80 делегатов конгресса, 78 из которых были "за", еще двое — "против".

Заместителями Урбановича избраны: мэр Резкне Александр Барташевич, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, депутат Сейма Регина Лочмеле, депутаты Рижской думы Андрис Морозов и Анна Владова.

Также в правление "Согалсия" вошли: Валерий Агешин, Сандрис Бергманис, Борис Цилевич, Константин Чекушин, Сергей Долгополов, Михаил Клементьев, Янис Кришанс, Виталий Орлов, Игорь Пименов, Иван Рыбаков, Александр Саковский, Максим Толстой, Зента Третьяк и Ивар Зариньш.

Партия уже определилась с первыми номерами во всех пяти избирательных округах, следует из речи Урбановича. "Согласие" делает на выборах в 14-й Сейм ставку на действующих депутатов. Номер один в Риге — депутат Сейма Регина Лочмеле, в Латгале — глава Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправления Инга Голдберга. Список в Видземе возглавит депутат Сейма Ивар Зариньш, в Курземе — Валерий Агешин. В Земгале — депутат Рижской думы Андрис Морозов.

В августе, по данным SKDS, за "Согласие" были готовы голосовать 12,6% опрошенных.