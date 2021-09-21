Итоги недели: в среднем 493 новых случая Covid-19 ежедневно, в больницах — более 350 пациентов

Ежедневно в Латвии инфекция Covid-19 на прошлой неделе подтверждалась в среднем у 493 человек. Прирост заболеваемости по сравнению с позапрошлой неделей составил почти 30%. За минувшую неделю на 20% возросло количество больничных коек, предусмотренных для "ковидных" пациентов: с 432 до 504. Заняты 72% таких коек.

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Чаще болеют молодые

Доля случаев Covid-19, обнаруженных в ходе скрининга в школах, остается незначительной — на прошлой неделе 393 подтвержденных диагноза. За пределами школьного тестирования подтверждены 2 974 случая.

Тем не менее из-за массового скрининга в школах в возрастной группе до 14 лет больше всего случаев заболевания. На минувшей неделе — 233 случая на 100 тысяч жителей. На втором месте — группа экономически активного населения в возрасте 15-49 лет: 214,1 случай на 100 тысяч жителей. Третье место — возрастная группа 50-64 года: 148,8 случаев на 100 тысяч жителей. Латвийцы старше 65 лет болеют, к счастью, значительно реже молодых: 90,7 случаев на 100 тысяч жителей.

Инфекция быстро распространяется во всех регионах страны. На первом месте — Видземе (кумулятивный показатель: 393,7 случаев на 100 тысяч жителей). На второе место переместилась Латгалия, где за две недели произошел самый резкий скачок заболеваемости — с 290,1 до 377,5 случаев на 100 тысяч жителей. Далее следуют Рига (307), Земгале (302,4), Пиерига (301,6), Курземе (277,5).

На минувшей неделе заболеваемость среди непривитых жителей была в 2,9 раза выше, чем среди вакцинированных. Заболели 2738 непривитых латвийцев (81% от общего числа подтвержденных случаев) и 629 привитых (19%).

В августе были госпитализированы 26 полностью привитых жителя с диагнозом Covid-19 — 14,7% от общего числа помещенных в больнице. 85,3% госпитализаций (151 человек) в августе пришлись на непривитых жителей.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) признал, что в августе умерли 2 полностью вакцинированных человека. По словам министра, оба пациента были в очень солидном возрасте и имели ряд сопутствующих тяжелых заболеваний: диабет, онкология. В августе умерли от Covid-19 20 непривитых жителя.

На минувшей неделе зафиксированы 19 смертей невакцинированных жителей, никто из привитых от Covid-19 не умер.

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) в то же время выразил неудовольствие тем, что Центр профилактики и контроля заболеваний не предоставляет информацию о том, сколько вакцинированных пациентов все же болеют тяжело и нуждаются в кислородной терапии, даже если это не приводит к летальным исходам. Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков признал, что обобщение таких данных требует дополнительных усилий от больниц — в силу постоянно меняющейся динамики.

Дорогие койки: Минздрав и Минфин повздорили

Министерство здравоохранения представило правительству и подробный доклад о ситуации с загруженностью больниц. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркивал: осенью главным показателем пандемии станет количество госпитализаций и занятых коек в стационарах, а не просто число инфицированных, не нуждающихся в больничном лечении.

В худшем случае: по мере роста заболеваемости Covid-19 может быть ограничена доступность плановых стационарных услуг, а вызовы Службы неотложной медицинской помощи могут отклоняться, пригрозил Минздрав.

Каждый пятый госпитализированный с Covid-19 нуждается в интенсивной терапии, 85% — в кислородной терапии, говорилось в докладе.

На 20 сентября были заняты 72% больничных коек, предусмотренных для "ковидных" пациентов, всего в больницах находится 351 пациент. Наибольшая нагрузка приходится на Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Резекненскую больницу и Екабпилсскую региональную больницу.

В период с 15 января по 15 сентября этого года было увеличено количество коек, предусмотренных для всех пациентов — с 8674 до 8 810 (коек интенсивной терапии — с 532 до 608), отчиталось Министерство здравоохранения. Всего на обеспечение материально-технической базы больниц было выделено 86,5 млн евро (инфраструктура больниц в Риге, Видземе, Екабпилсе — 25,4 млн евро, тарифы на обсервацию и коек интенсивной терапии — 27,85 млн евро, оборудование коек в региональных и специализированных больницах — 33,2 млн евро).

Минздрав указывает, что на 19 сентября не израсходованы 2,4 млн евро, и эти деньги следует направить на создание дополнительных коек, обеспечивающих кислородную терапию, и покупку томографа для нужд Елгавской городской больницы.

Однако по поводу использования финансирования случилась перепалка между министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом и министром финансов Янисом Рейрсом ("Новое Единство". Рейрс возмущался тем, что Минздрав вовремя не предоставляет счета, но постоянно требует денег на койки. Недоумение у главы Минфина вызвало то, что более 80 млн евро ушли на создание дополнительно столь малого количества коек. Однако Минздрав настаивает: суммы нужно считать в комплексе, речь не идет только о койках, а об эффективности работы больниц в целом.