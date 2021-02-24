Из Бюро вакцинации ушел координатор процессов Петерис Римшс

После месяца работы в Бюро вакцинации по личным причинам пост решил покинуть координатор процессов Петерис Римшс, сообщает представитель бюро Агнесе Стразда.

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“Работу в команде проекта я прервал по личным причинам. Хочу подчеркнуть, что верю в необходимость процесса вакцинации, а также в эффективность и безопасность вакцин от Covid-19. Я считаю, что команда Бюро вакцинации - опытные профессионалы своих отраслей, чей вклад в процесс вакцинации необходим и его можно будет оценить спустя время”, - заявил Римшс. Он пожелал коллегам выдержки и достижения цели - вакцинации 70% жителей Латвии до конца лета.

Глава бюро Эва Юхневича указала, что Римшс разработал процесс вакцинации пожилых людей, который послужит основой для организации вакцинации других приоритетных групп. Она поблагодарила координатора за работу в условиях очень высокой интенсивности.

Бюро привлечет дополнительных специалистов на место координатора. В первую очередь будут рассмотрены заявки людей, участвовавших в конкурсе на эту должность.