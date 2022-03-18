Из Латвии будут выдворены три российских дипломата. Литва и Эстония тоже высылают сотрудников посольств РФ

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") принял решение выдворить из страны трех сотрудников посольства России в Риге.

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"Решение принято в связи с агрессией России в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата. Это координируемые странами Балтии действия", — написал в Twitter Ринкевич.

Из Литвы будут выдворена четыре российских дипломата, из Эстонии — три.

Сегодня о решении проинформирован посол Российской Федерации в Латвии Михаил Ванин. Дипломаты, объявленные персонами нон-грата, должны покинуть Латвию до 23.59 вторника, 23 марта.

Esmu pieņēmis lēmumu par 3 Krievijas vēstniecības darbinieku izraidīšanu no Latvijas. Lēmums pieņemts saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un to, ka šo personu darbība nav savietojama ar diplomāta statusu. Šī ir koordinēta Baltijas valstu rīcībā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 18, 2022

Решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе с неспровоцированной и ничем не оправданной российской военной агрессией против Украины, в планировании и осуществлении которой представители силовых структур Российской Федерации сыграли важную роль, говорится в пресс-релизе МИД Латвии.