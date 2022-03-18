Из Латвии будут выдворены три российских дипломата. Литва и Эстония тоже высылают сотрудников посольств РФ

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") принял решение выдворить из страны трех сотрудников посольства России в Риге.
"Решение принято в связи с агрессией России в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата. Это координируемые странами Балтии действия", — написал в Twitter Ринкевич.
Из Литвы будут выдворена четыре российских дипломата, из Эстонии — три.
Сегодня о решении проинформирован посол Российской Федерации в Латвии Михаил Ванин. Дипломаты, объявленные персонами нон-грата, должны покинуть Латвию до 23.59 вторника, 23 марта.
Esmu pieņēmis lēmumu par 3 Krievijas vēstniecības darbinieku izraidīšanu no Latvijas. Lēmums pieņemts saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un to, ka šo personu darbība nav savietojama ar diplomāta statusu. Šī ir koordinēta Baltijas valstu rīcībā— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 18, 2022
Решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе с неспровоцированной и ничем не оправданной российской военной агрессией против Украины, в планировании и осуществлении которой представители силовых структур Российской Федерации сыграли важную роль, говорится в пресс-релизе МИД Латвии.