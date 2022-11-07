Из списка демонтируемых объектов вычеркнули здание аэропорта "Спилве"

В понедельник, 7 ноября Комитет городского развития Рижской думы будет решать вопрос о демонтаже четырех советских объектов, пишет lsm.lv.

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На зданиях на ул. Калнциема 57 и Бривибас гатве 318 серп и молот планируется убрать полностью, а памятную табличку советскому разведчику Мартиньшу Поге со здания на ул. Яня Асара и табличку со здания на ул. Ганибу дамбис передать Музею оккупации. В то же время, по словам руководителя комитета Инесе Андерсоне, здание аэропорта "Спилве" и советские объекты на здании Академии наук все же планируется оставить.

"Мы провели оценку, консультируясь с Управлением национального наследия, в список были внесены уточнения, что можно сделать, а чего делать не стоит. Есть вещи, как, предположим, аэропорт "Спилве", который является своего рода капсулой времени и будет глупо, если мы начнем сейчас на фасаде что-то снимать или что-то приделывать. На Академии наук эти серп и молот замурованы в фасад - в плитку. Самоуправление, честно говоря, не может ничего сделать. Владельцу здания, Академии наук, нужно решать самим", — указала Андерсоне.