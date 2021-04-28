Из списка эпидемиологически безопасных выбыло еще 15 самоуправлений

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 29 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, и это на 15 самоуправлений меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из списка безопасных выпали Аматский, Ауцский, Адажский, Дурбский, Инчукалнский, Яунелгавский, Карсавский, Кокнесский, Кримулдский, Лубанский, Павилостский, Ропажский, Ругайский, Сигулдский и Вецумниекский края.

В обновленный список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алсунгский, Апский, Балтинавский, Дундагский, Илукстский, Яунпиебалгский, Кандавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Лигатненский Ливанский, Мазсалацский, Наукшенский, Неретский, Ницский, Паргауйский, край Приекуле, Ройский, Руцавский, Стренчский, Вайнёдский, Валкский, Вараклянский, Варкавский, Вентспилсский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах можно будет проводить в Екабпилсе и Вентспилсе, Лиепая и Валмиера больше не входят в список.

Как сообщалось, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.