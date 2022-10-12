Из списка памятников культуры планируется исключать объекты, мешающие строительству Rail Baltica

Из списка памятников культуры, находящихся под защитой государства, планируется исключать те объекты, которые нельзя соединить с инфраструктурой проекта Rail Baltica и также невозможно перенести. Такое решение в третьем чтении поддержала Народно-хозяйственная комиссия Сейма при рассмотрении поправок к Закону "О проекте Rail Baltica", сообщает агентство LETA.

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Поправки предусматривают, что, если на территории реализации проекта Rail Baltica или в его защитной зоне находится памятник культуры, то Министерство сообщения или уполномоченное им лицо, которое отвечает за выявление культурно-исторических ценности, производит фиксацию и оценку этих культурно-исторических ценностей. Документацию и объективно аргументированное обоснования исключения памятника культуры Министерство сообщения или уполномоченное им лицо затем подает в Управление национальным культурным наследием.

Само решение об исключении памятника культуры из списка принимает уже Кабинет министров по инициативе Министерства сообщения, выяснив мнение Управления национальным культурным наследием и консультируясь с самоуправлением, на территории которого находится памятник.

Правительство исключит памятник культуры из списка, если при реализации проекта создания железндорожной инфраструктуры, нет возможности соединить существование памятника с Rail Baltica, а также, если памятник нельзя перенести в другое место или как минимум частично сохранить.

В случае, если будет принято решение исключить памятник из списка охраняемых государством объектов, Управление национальным культурным наследием установит условия исследования и изучения памятника или его ценных частей, демонтажа и сохранения фрагментов.

На заседании комиссии представитель Министерства сообщения пояснил, что критерии исключения объекта из списка еще надо уточнить, чтобы норма не интерпретировалась слишком широко.

6 октября Сейм во втором чтении поддержал правительственный законопроект "О проекте Rail Baltica", призванный устранить несоразмерные требования к проекту.