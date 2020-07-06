Из вчерашних случаев Covid-19 два выявлены в Риге, один - в Огрском крае
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Из трех новых случаев Covid-19 два констатированы в Риге, один - в Огрском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге количество активных случаев заболевания выросло до 37, а в Огрском крае вновь зарегистрирован один новый случай.

В субботу единственный случай Covid-19 был выявлен в Гаркалнском крае.

В настоящее время активные случаи заболевания зарегистрированы в 28 самоуправлениях Латвии.

Вчера Covid-19 был выявлен у одного человека в возрастной группе 20-29 лет и у двух человек в возрастной группе 40-49 лет.

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LETA

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