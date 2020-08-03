Из выявленных за прошедшие сутки случаев Covid-19 два зарегистрированы в Гулбенском крае, один — в Саласпилсском
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Из трех выявленных за прошедшие сутки случаев Covid-19 два зарегистрированы в Гулбенском крае, один — в Саласпилсском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В связи с этим число инфицированных Covid-19 в Гулбенском крае выросло до 16 человек, в Саласпилсском крае — до семи.

Больше всего больных Covid-19 в Риге — 83 человека, однако за последние дни новых случаев заражения в столице не выявлено. На данный момент заболевшие Covid-19 проживают в 29 самоуправлениях Латвии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 687 тестов на Covid-19, выявлены три новых случая заболевания.Все инфицированные являются контактными лицами других заболевших.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 997 тестов на Covid-19, выявлено 1246 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерли 32.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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