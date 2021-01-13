Из-за агрессии латвийцев в закон могут вернуть статью за оскорбление сотрудников полиции

Министерство внутренних дел (МВД) Латвии может подать на рассмотрение правительства и Сейма инициативу о возвращении в Уголовный закон страны статьи за оскорбление чести и достоинства представителей власти. Как сообщает LETA со ссылкой на парламентского секретаря МВД Сигне Боле, это может потребоваться из-за участившихся во время пандемии Covid-19 случаев агрессии к полицейским со стороны жителей.

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Данная статья существовала в Уголовном законе Латвии до 2004 года. На данный момент закон предусматривает ответственность лишь за сопротивление законным действиям представителя власти, применяя или угрожая насилием.

Боле отметила, что в январе начато уже семь уголовных процессов за насильственное сопротивление полиции во время профилактических мер по ограничению Covid-19. Также отмечен ряд случаев вызывающего и опасного поведения со стороны жителей, недовольных тем, что полицейские уличили их в невыполнении действующих в стране ограничений. Люди выкрикивали грубости, оказывали физическое сопротивление, угрожали расправой или плевали в лицо.