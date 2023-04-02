Из-за большого притока воды впервые за шесть лет открыты затворы Плявиньской ГЭС

На Плявиньской ГЭС впервые за шесть лет открыты затворы. К таким мерам прибегают, когда приток воды в реке превышает количество воды, используемой для производства электроэнергии, поясняет АО "Латвэнерго".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В эти дни приток воды в Даугаве на Плявиньской ГЭС превышает 3000 кубометров в секунду. В настоящее время во время наводнения все десять гидроагрегатов ГЭС работают на полную мощность. Однако количество воды, которое может протекать через них, хоть и велико, но ограничено.

Поэтому, когда приток превышает количество, используемое для производства электроэнергии, затворы станции открываются, и вода, не использованная для производства электроэнергии, отводится из водохранилища через водосброс.

"Каждый раз во время паводка или при паводке в верховьях Даугавы появляются некомпетентные мнения о том, что его можно уменьшить с помощью работы Плявиньской ГЭС или что заслонки открываются именно для уменьшения паводка. Это миф. Площадь влияния водохранилища Плявиньской ГЭС не может быть выше места, где рельеф русла становится выше уровня, поддерживаемого в водохранилище. Другой миф заключается в том, что ставни подняты из-за того, что водные массы якобы угрожают безопасности станции", - сообщает "Латвэнерго".

Foto: Publicitātes attēli

Как пояснили в компании, производство электроэнергии должно быть безопасным. Этот фактор принимается во внимание, но первичные жалюзи подняты потому, что приток превышает пропускную способность гидроагрегатов. А вода, которая не может быть использована для выработки электроэнергии, отводится по водосбросу во избежание риска переполнения гидроагрегата.

AS Latvenergo призывает жителей воспользоваться случаем и посмотреть на нынешний вид Плявиньской ГЭС после того, как на ней открыли затворы. В предыдущий раз подобное было 6 лет назад. При этом Latvenergo" просит соблюдать предупредительные знаки на территории станции. Категорически запрещается использовать дроны для видеосъемки и фотосъемки ГЭС.

Как долго будут открыты затворы пока нельзя сказать. Это зависит от притока воды в реку, причем 70% площади водосбора Даугавы находится за пределами Латвии.