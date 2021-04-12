Из-за британского штамма Covid-19 становится все больше тридцатилетних пациентов в тяжелом состоянии

Более 70% латвийских пациентов с Covid-19 заразились британской разновидностью коронавируса. В больницы попадает все больше тяжело больных пациентов от 29 до 39 лет, рассказал Латвийскому радио главный эпидемиолог Минздрава Уга Думпис.
"Молодых пациентов не очень много, но, к сожалению, за последние недели мы их видим больше", — рассказал эпидемиолог и добавил, что если в ближайшие пару месяцев продолжатся послабления ограничений, то будут большие неприятности. Пока хотя бы 40-50% населения не будут привиты, остается риск третьей волны.
По словам Думписа, вакцины эффективны и против британского штамма — вакцинированные люди в основном не заболевают, а небольшая часть заболевает в легкой форме и не попадает в больницу.
Эпидемиолог подчеркнул, что в мае, когда планируются самые большие поставки вакцин в Латвию, нужно незамедлительно начинать массовую вакцинацию, и если она удастся, то лето будет очень хорошим и можно будет думать о более широком снятии ограничений.
При этом, отметил он, заболеваемость в Латвии не снижается, хотя ранее эксперты прогнозировали снижение. "Мы более-менее стабильно стоим на месте, но с медицинской точки зрения это плохая стабильность", — подчеркнул он.