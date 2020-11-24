Из-за Covid-19 будут введены строгие ограничения в Даугавпилсе и ещё пяти краях
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правительство сегодня решило ввести более строгие ограничения в Даугавпилсе, а также Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском крае, сообщила LETA директор Департамента здоровья общества Министерства здравоохранения Санта Ливиня.

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Согласно наблюдениям эпидемиологов, в отдельных самоуправлениях происходит широкое распространение Covid-19. Поэтому правительство решило, что во всех краях, где двухнедельный рост заболеваемости превышает средний рост заболеваемости по стране в два раза, будут введены более строгие ограничения.

Запланировано, что с 26 ноября в Даугавпилсе, а также Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском крае удаленно будет учиться дети с 5 по 12 класс. Будут отменены практические занятия в профессиональных школах и вузах, а также на курсах для взрослых.

Кроме того, в этих краях не будут оказываться услуги парикмахера, не будут работать музеи и другие места культуры. Библиотеки смогут продолжать выдавать книги на дом. Не будут работать ярмарки, будут запрещены любительские тренировки в помещениях, частные мероприятия могут проходить в рамках одного домохозяйства, за исключением похорон и отдельных случаев крещения.

Общественный транспорт может быть заполнен не более чем наполовину. В торговых помещениях и на открытых площадках может находиться не более 20% от максимального допустимого количества людей.

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