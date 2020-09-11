Из-за Covid-19 Латвия не может выдворить задержанного афганца: тот уже грозит самоубийством

В связи с ограничениями авиасообщения из-за Covid-19 Латвия не может выслать домой задержанных пограничниками нелегальных мигрантов. Некоторые из них в отчаянии уже грозят совершить самоубийство, сообщает телеканал TV3.

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В частности, приводится история афганца Абдула, которого задержали в Латвии в марте этого года. Сперва он отсидел за свое правонарушение пять месяцев в Рижской Центральной тюрьме, а после этого переведен центр размещения задержанных иностранцев в Муцениеки. Абдул требует вернуть его в Афганистан, ссылаясь на проблемы со здоровьем у оставшихся там родителей.

Однако Погранохране Латвии в условиях пандемии Covid-19 пока что не удается выдворить Абдула - обе авиакомпании, которые производят полеты за пределы ЕС и теоретически могли бы помочь скомбинировать перевоз Абдула в Афганистан, отказались брать на борт выдворяемых лиц.

Дело в том, что лица с таким статусом должны получать особые билеты и особо помечаться в списках пассажиров - каждый случай должен быть согласован со службой безопасности конкретной авиакомпании. Единственный альтернативный на данный момент вариант - обеспечить перелет Абдула под присмотром летящего в том же самолете конвоя Погранохраны Латвии, но это будет стоить государству несколько тысяч евро.

Аналогичная ситуация сложилась и с другими нелегалами из Вьетнама, Грузии и Кубы. Между тем, Абдул заявил журналисту TV3, что считает свою жизнь "исчерпанной" и не может допустить мысли о том, что его больная мать умрет, пока он находится в Латвии, поэтому всерьез задумался о самоубийстве.

В Погранохране же считают, что серьезных индикаторов того, что афганец действительно может покончить с собой нет, поэтому пока что его не изолируют.