Из-за Covid-19 полностью на удаленку перешли 17 школ и детсадов
Foto: Pixabay.com

На прошлой неделе полностью на удаленный процесс обучения перешли 17 образовательных учреждений, сообщили в Государственной службе качества образования.

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С 17 по 21 января на удаленку перешли 12 общеобразовательных учреждений - пять основных школ, четыре средних школы, две начальные школы и одна гимназия. Также дома сидят воспитанники и работники двух детских садов, двух специальных образовательных учреждений и одного учреждения со специализацией по музыке и изобразительному искусству.

Говоря о детях пяти- и шестилетнего возраста, то больше всего групп отправилось на карантин в детсадах в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае и Огрском крае. Показатели заболеваемости среди детей дошкольного возраста растут и больше, чем неделей ранее.

Что касается основного образования, то больше всего учащихся 1-6 классов на удаленке в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае и Огрском крае.

Больше всего учеников профессиональных образовательных учреждений ушли на удаленку в Риге и Сигулдском крае. Это касается как программ основного, так и среднего образования.

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